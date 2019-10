„Einstellungen in der Fritz Box Whitelist Kindersicherung“

Hallo, bin wegen dem leidigen Thema erneut hier.

Fritz Box 7490 und Kindersicherung

Riesen Zoff mit meinem Sohn.

Er will mehr Internet für seine sozialen Kontakte auf Discord, am liebsten rund um die Uhr, logisch.

Er protestiert gegen die festgelegte Medienzeit per Kindersicherung von 3 Stunden unter der Woche und 4 Stunden am Wochenende und an Feiertagen, und in den Ferien das Doppelte und wirft mir vor, ich würde ihm seine sozialen Kontakte verbieten.

Ich habe ihm inzwischen ein Handy besorgt, welches LAN-fähig ist, so dass man das WLAN zuhause gar nicht mehr anschalten muss.

Ich bin dann heute auf seine Forderung eingegangen, indem ich es so versucht habe, dass ich für das Handy in der Kindersicherung ein extra Profil gemacht und in der Whitelist "discord" eingetragen habe, so dass er außerhalb seiner Medienzeit zusätzlich ein paar Stunden in Discord mit seinen Leuten kommunizieren kann.

Aber anscheinend funktioniert das nicht, hat er getobt, denn da könne man nur per Browser auf Discord sein und nicht per App, und da würde daher einiges nicht so funktionieren wie in der App, zum Beispiel wären da die ganzen Unterseiten von Discord gesperrt.

Statt Whitelist eine Blacklist anlegen will ich nicht für diese Zeit, denn ich weiß nicht auf wievielen Seiten mein Sohn im Internet ist, die ich alle eintragen müsste. Mit der Whitelist wäre alles viel einfacher, wenn ich nur wüsste, wie das Discord damit funktioniert, so dass mein Sohn es vollwertig benutzen kann und zufrieden ist.

Mein Sohn hatte noch die Idee , eine Bildschirmsperre auf dem Handy einzurichten für alle anderen Seiten, die er in der Sonderzeit für Discord nicht benutzen darf, aber erstens weiß ich nicht , wie das auf dem Handy funktioniert, da ich mit einem Smartphone null umgehen kann, zweitens ist auch da dasselbe Problem wie mit der Blacklist, weil ich nicht die vielen Seiten kenne, auf denen mein Sohn sonst noch ist.

Die Whitelist wäre die ideale Lösung. Man trägt das ein, was er per Handy in der bestimmten Zeit benutzen darf, und alles andere geht dann nicht. Aber was nutzt das, wenn dann das, was er benutzen darf, nicht richtig/vollwertig funktioniert?

Man müsste , - so mein Sohn- die Whitelist so einstellen können, dass auch die "Unterseiten" von Discord per Whitelist freigeschaltet sind - damit meint er Einstellungen, Privatsphäre, etc. Er meint,er müsse zwischendurch immer mal wieder in die Einstellungen, um die Lautstärke zu verändern oder bei bestimmten Mitgliedern freigeben oder sperren, ob sie ihn anschreiben dürfen oder nicht usw usf.

danke im Voraus