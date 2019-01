Hallo,

ich habe nun endlich entdeckt, dass meine Fritz 7490 auch Faxe - ohne zusätzliche Software - entgegen nimmt und diese als PDF auf meinen eMail-Account schickt.

Jetzt mache ich das Fax (max 3x im Monat) nur noch an, wenn ich was verschicken will.

Das spart Strom, Papier und Farbband.

Über die FB will ich nichts verschicken, denn die Software begrenzt auf zwei Seiten.

Viel spart es sicherlich nicht, aber zu allen anderen Optionen addiert sich das.