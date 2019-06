„Devolo Netzwerk - Anordnung der Adapter?“

Moin Borlander,

danke für die schnelle Antwort. Mein Gedanke ist, dass wenn man den 1200er an den Router hängt, und die anderen drei 500er gleichzeitig eine hohe "Datenanfrage" haben, es flüssiger laufen könnte, als wenn man einen der 500er an den Router hängt. Das also der 1200+ als Knotenpunkt/ Schnittstelle zum Router mehr Leistungsreserven besitzt.

Gruß

Hellawaits