Eine Dockingstation wird genutzt, um ein Notebook als Desktop-PC zu betreiben.



Die Peripherie wie Monitor, Tastatur usw. wird an der Docking angeklemmt und das NB dann einfach dort eingerastet.



In aller Regel haben so einen Anschluss für die DS Businessgeräte:



https://www.notebook-doktor.de/2016/02/docking-station-vs-port-replikator-die-unterschiede-und-vorteile