„WLAN und Netzwerkgeschwindigkeit bei 400MBIT ???“

Hallo zusammen,

mich interessiert was bei einer 400Mbit Leitung (Unitymedia) per WLAN ankommen müsste wenn ich verschiedene Speedtest ausprobiere. Ich liege bei stabilen 42-45 Mbit mit meinem Handy. Ist das ok?

Konfiguration:

Datenleitung Kabel Unitmedia mit 400Mbit)

Fritzbox 6490 Cable, es liegen laut Box 450MBit Download und 10MBit Upload an

Switch 24fach HP ProCurve 1410:

Konnektivitat

• Auto-MDIX: Automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports

• Unterstützung für Jumbo-Pakete:

Unterstutzt Frame-Grosen von bis zu 9216 Byte,

um die Ubertragung groser Datenmengen zu beschleunigen Leistung

• Auto-Negotiating mit Halb-/Vollduplex

an jedem Port: Verdoppelt den Durchsatz jedes Ports

Unifi AP AC Pro (per POE und LAN angeschlossen über LAN DOSE)

Handy Honor 6x, unterstützt nur 2,4 GHZ Band, Werte sind gemessen in 2 Meter Entfernung zwischen 42-45 MBit mit den Speedtest von Unitymedia und wieistmeineip.de

Falls die Werte zu gering sind, kann es etwas bringen wenn ich den WLAN-Kanal evtl. vorgebe (weniger Traffic im Umkreis) und wenn ja, wo stelle ich den ein ?

In der Fritzbox auf dem Ausgang (Lan 1-4) wo mein Switch/Netzwerkdose/ Unifi AP liegt?

Welche App ist hier empfehlenswert und auch verständlich, die anzeigt, auf welchem Kanal wenig Traffic im Umkreis anliegt?

Alle Dosen sind Cat 6 und alle Kabel Kat 7.

Danke für eure Ideen und Anregungen!

Mac