Vodafone Kabel Fritzbox 6490 filltert auf festen IP's???

Hallo,

ich kann mir auf dieses Verhalten keinen Reim machen. Bin dabei, von Vodafone die Homebox am Kabelanschluss einzurichten. Obwohl ich sämtliche Filterung deaktviert habe, komme ich mit Rechnern mit fest eingerichteten IPs nicht auf alle Internetseiten. Nickles ist z.B. auch dabei. Stelle ich den Netzwerkadapter unter Windows dagegen auf dynamische IP u. den Gateway genauso, dann funktioniert alles. Fritz!OS 6.66 - Satan läßt grüßen! Zuvor hatte ich den kleinen Billigrouter von Vodafone dran, da funktionierte alles. Der Bock steckt also in der Fritzbox. Ich habe auch keine Überschneidung der Netzwerkeinstellungen drin, d.h. die feste IP liegt nicht im Bereich, die der DHCP Server vergibt.

Kann da jemand was dazu sagen?