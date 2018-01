„VDSL Telekom mit Fritz Box 7490 Laptop läuft im WLAN nicht mt max. Verfügbarkeit“

1. Da können 3 unterschiedliche WLAN Adapter verbaut sein und man installiert da natürlich den neuesten Treiber von Acer:

https://www.acer.com/ac/de/DE/content/support-product/5385?b=1

Der Gerätemanager oder Aida64 sollten dir sagen welchen WLAN Adapter du da hast.

https://www.heise.de/download/product/aida64-16675

2. https://www.notebookcheck.com/Test-Acer-Aspire-E5-571G-536E-Notebook.124254.0.html

http://www.giga.de/extra/wlan/specials/wlan-802.11-b-g-n-ac-was-ist-das-und-was-sind-die-unterschiede-einfach-erklaert/

Der Atheros AR9565 WLAN Adapter ist ein reiner 802.11 n 150 Mbit/s (bei 2,4 GHz) Adapter und dass der bei nur 5GHz nicht läuft ist klar wie Koßbrühe.

Dürfte beim Broadcom Adapter ebenso sein, beim Intel aber nicht.

Genaues wenn du die genaue! Bezeichnung des da verbauten WLAN Adapters verräts.

3. Ist die Anzeige nur die max. mit dem Router ausgehandelte Geschwindigkeit, die reale ist viel viel niedriger!

Wenn man schnell will braucht man da absolut immer ein Notebook oder Handy mit nem 802.11 ac Adapter, nur so kann man die 100MBit auch per WLAN immer nutzen!

https://www.computerwoche.de/a/was-bringt-eine-gigabit-wlan-infrastruktur,2549503

Selbst bei AC kommen real = netto meist nicht mehr als 160 - 350MBit/s rüber, die 560 MBit/s von Router zu Router sind die absolute Ausnahme...