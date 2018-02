„Neue Festplatte eingebaut - aber keine Internetverbindung mehr“

Hallo,

weil auf meinem PC (WIN 7) die Festplatte beschädigt war, habe ich eine neue eingebaut. Nach der Neuinstallation von PC 2 habe ich FIREFOX von einer CD draufgeladen und festgestellt, dass ich nicht mehr ins Internet komme. Auch über CHROME und IE tut sich in dieser Hinsicht nichts.

Ich habe schon die Anschlussstellen von PC 1 und PC 2 gewechselt. Beide sind an den gleichen Router angeschlossen. Während PC 1 an beiden Anschlüssen einwandfreie Internetverbindungen hat, kommt PC 2 an beiden Anschlüssen nicht ins Internet. Vor der Neuinstallation hat das noch funktioniert.

Bei der Suche nach Lösungen im PC 2 kam u.a. die Aussage "Für den Netzwerkadapter wurde kein Treiber gefunden". Daraufhin habe ich die CD für das Motherbord ASUS A68HM PLUS reingelegt. Das brachte aber auch nichts. Was ist denn mit "Netzwerkadapter" gemeint? Da mein PC 1 an beiden Anschlüssen ins Internet kommt, PC 2 aber an keinem, kann das doch nur ein Problem intern im PC 2 selber sein. Aber wenn man mit diesem nicht ins Internet kommt, kann man ihm auch wenig helfen.

Meine Frage: Könnt ihr mir helfen??

Ebo1