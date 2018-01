„Lankabel erzeugt WLAN?“

Beim Win7 Rechner meiner Frau gibts ein Problem. (das muss gelöst werden, Ihr versteht das?) Wlan-Karte TP-Link TL-WN851ND WLAN PCI Adapter (300 Mbit/s) drin. Plötzlich keine Verbindung mehr zum Internet. WLan ist verbunden (!!!), zeigt auch die Fritzbox. Rechner zeigt keinen Netzwerkfehler an.

Nun, Karte könnte ja kaputt sein, also vorübergehend mit Netzwerkkabel verbinden. Nur beim Einstecken des Netzwerkkabel in die Buchse klappt auf einmel die Internetverbindung, ohne das das andere Ende am Router angeschlossen ist ! Elekrtrisch ist keine Verbindung da. Ziehe ich das Lankabel raus, Wlan geht, aber wieder kein Internet.

Sollte ich ein kurzes Netwerkkabel einstecken und stumpf liegenlassen? Versteh das nicht, ging ja vorher ohne. Bitte um Hilfe.

Gruß Roger