auf meinem anderen Notebook gibt es keine Netzwerkverbindung mehr.



Kannst Du das bitte etwas präzisieren;-)



Also bitte das Gerät, das OS und den Netzwerkadapter benennen. Ist das Ding im BIOS deaktiviert, zeigt der Gerätemanager das Ding an und wenn ja, evtl. mit einem Ausrufezeichen?



Sind evtl. erforderliche Tools für die Hotkeys installiert, damit diese funktionieren und ist wie bei neueren Books nicht unüblich die Fn+F-Tasten-Belegung eventuell umgekehrt?



Handelt es sich um LAN oder WLAN oder beides und könnte da auch ein Progrämmchen selbst die Ursache sein für die Kommunikationsunwilligkeit des Books?



Zum Tausch nur soviel:



Notebook mit kaputtem LAN kannst Du vergessen, der Chip ist auf dem Board aufgelötet und kann dann nur mittels neuer Erweiterungskarte wieder genutzt werden.



WLAN ist in aller Regel eine gesteckte Karte. Diese lässt sich mit etwas schrauben tauschen oder auch durch einen USB-Stick ersetzen. Meine Glaskugel sagt aber vorerst, dass es sich zu 99% nicht um einen Defekt handelt, sondern eher um ein Softwareproblem.