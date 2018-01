„Kein identifiziertes Netzw., keine Verbindund mit DHCP Server“

Hallo an die Communitiy!



Nachdem ich auf dem Rechner meiner Mutter ein wenig aufger?umt habe (CPU war st?ndig voll ausgelastet), komme ich nicht mehr ins Internet.

Da sich das Problem nicht l?sen lie?, habe ich irgendwann das System neu aufgesetzt. Nun l?uft alles fl?ssig, aber ins Internet komme ich trotzdem nicht. (Gelbes Dreieck an der Verbindunganzeige)



Router vom Netz nehmen und wieder anschlie?en: Kein Erfolg

Am Router h?ngen auch noch andere Ger?te (Lan sowie Wlan)- alle funktionieren, au?er dieses eine Ger?t.

habe ?ber cmd dann ipconfig/renew probiert. F?r ein paar Minuten erhielt ich eine funktionierende IP Adresse. Dannach nicht mehr und ich sitze hier nun schon seit 2 Tagen und probiere alles M?gliche.

ipconfig /all ergibt Folgendes:



Microsoft Windows [Version 10.0.15063]

(c) 2017 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all



Windows-IP-Konfiguration



Hostname . . . . . . . . . . . . : Ellen

Prim?res DNS-Suffix . . . . . . . :

Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid

IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein

WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein



Ethernet-Adapter Ethernet:



Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller

Physische Adresse . . . . . . . . : C0-3F-D5-A0-3A-D0

DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja

Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::14a1:894f:2193:42fd%3(Bevorzugt)

IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.66.253(Bevorzugt)

Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

Standardgateway . . . . . . . . . :

DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 62930901

DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-E1-D5-49-C0-3F-D5-A0-3A-D0

DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBIOS ?ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert



C:\WINDOWS\system32>



Kann Jemand den Fehler heraus lesen? Ich w?rde mich wahnsinnig ?ber Hilfe freuen!!