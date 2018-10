„Internetzugang funktioniert nach Neuinstallation nicht mehr“

Hallo Nicklesfreunde.

Mit Freude verfolge ich Kommentare bei Euch und stelle fest, so alt und so unwissend bin ich ja gar nicht.

Nun wei? ich mal wieder nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe.

Ich habe mir eine SSD 500GB (Samsung 860 EVO) zugelegt und will den PC (BS Windows 7 Home Premium), der auch noch eine alte HDD Platte mit Win 10 hat, aufr?umen.

Au?erdem l?uft bei mir noch ein Laptop (Compaq 615) mit demselben Betriebssystem. (Win 7)

Nun habe ich das BS mit der neuen Festplatte im Laptop installiert, aber wenn ich diese Festplatte in den PC einbaue, kann ich nicht ins Internet. ( Bemerkung: kein Internet verf?gbar) Aber im Laptop komme ich ?ber WLAN rein.

Mit der alten kleinen SSD ( Samsung 750 EVO) , die im PC ist, komme ich auch anstandslos ins Netz.

Habe bis jetzt Win 7 mehrfach neu installiert, Netzwerkkabel ausgetauscht und auch meine Fritzbox 7490 neu installiert.

Was l?uft an der neuen Platte nicht richtig?

Mit der Bitte um f?r mich verst?ndliche Antworten gr??e ich Euch alle

Koerperkenner