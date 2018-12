„Heimnetzwerk zum Spielen einrichten“

Hallo auch,

Habe meinen Vertrag bei Vodafone umgestellt, und jetzt das erfreuliche.

Man hat mir einen neuen Wlan Kabelrouter zugesandt Compal CH 7466CE. Ok, meine FritzBox 7270 angehängt, prima 50Mbits alles Super aber dann die Überraschung kein Wlan mehr.

Also suche , stellt sich heraus wenn ich Wlan auf dem Kabelrouter haben will muß ich 4,99 extra zahlen, wenn ich mit einer FritzBox arbeiten will muß ich die 6490 von Vodafone nehmen kostet 4,99 extra monatlich, eine andere Fritz läuft nicht mit dem Kabelrouter.von Vodafone

Dies nur zur Info, wieder mal gearscht.

Meine eigentliche Frage:

Habe jetzt für den Junior eine eigene Kiste zusammen gebaut, und die hängt mit dem Wlan Stick bei mir mit an der FritzBox. Die Spiele die er die ganze Zeit an meiner Kiste gespielt hat hätte er gerne jetzt bei sich gespielt, nur die hängen ja fest,bei mir über Steam ubisoft usw. Ist es möglich das er diese über ein Heimnetzwerk weiter spielen kann, müßte dann ein Heimnetwerk einrichten, sofern dies geht, hab ich noch nie gemacht null Ahnung noch davon aber das kriege ich auch hingepfrimmelt.

Gruß Forza77