Liebe Experten,

ich verstehe die Abgrenzung zwischen Heimnetzwerk und Heimnetzgruppe nicht. Zu meinem Heimnetzwerk gehört auch mein TV-Gerät Panasonic mit seinem Dienst Panasonic-Viera. Gehören zur Gruppe nur Computer?

Wie kann ich auf die am TV-Gerät als Recorder angeschlossene Festplatte zugreifen und Medien streamen, so wie das zwischen den drei Notebooks in der Heimnetzgruppe problemlos funktioniert?