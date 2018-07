Hallo

Zur Signalerweiterung habe ich eine Repeater angeschlossen. ?ber WPS ist der Anschluss ok. Auf dem Handy zeigt "Wifi-Rep?eater" an. Handy ruft aber keine Mails ab, weil "keine Verbindung" Zusande kommt. Mit der Default IP 192.xxxxx komme ich nicht rein zur Konfuguration. Was kann ich noch tun?M.E. liegt es an der Konfiguration .

Danke f?r die Unterst?tzung. LG