Fritz!-Box 6490-Cable WLAN nur manuelle Verbindung

Hallo,

nachdem ich nun eine freie Fritz!-Box 6490 am Kabelanschluss betreibe, bin ich eigentlich (fast) zufrieden.

Das einzige Problem: der Laptop will sich jetzt nicht mehr automatisch verbinden. D.h. das WLAN-Symbol zeigt ein gelbes Sternchen. Gehe ich in die Auswahl der verfügbaren WLAN-Verbindungen und kicke auf "Verbinden", funktioniert das problemlos.

Die Einrichtung der Box verlief ohne Hürten, die Netzwerk- Konfiguration wurde auf DHCP belassen. Ich habe mich lediglich gewundert, dass die Box von selbst das Häkchen bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP zuweisen" beim Laptop aktiviert hat, als einziges Gerät. Ich habe probehalber das Häkchen entfernt, was aber keinen Unterschied macht. Bei 2 von 3 Starts des Laptops, muss ich die WLAN-Verbindung manuell anschubsen. Bei den übrigen 5 Clients läuft es ohne Zicken. Wer hat einen Tipp?

Gruß Mischa