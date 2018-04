Datenübertragung Fernseher-Computer

Hallo,



ich habe einen LG 49SJ 800V Fernseher, der über LAN mit meiner FritzBox verbunden ist.

Am Fernseher sind zwei Festpaltten angeschlossen, eine nur für Fernsehaufnahmen und eine Andere

wo meine Bilder, Musik, Videos usw.

Nun möchte ich nicht immer die Festpaltte vom FS entnehmen, an den PC "hängen" um Daten zu übertragen.



Welche Möglichkeit besteht diese Aktion gleich vom PC aus erledigen?

Den Fernseher sehe ich im Netzwerk in der Fritzbox, kann aber nicht zugreifen.

Blochi