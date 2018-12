„Access Point mit LAN verbinden“

Aber den AVM Repeater kann man wohl nur an AVM Routern nutzen?

Nein, den kannst Du an jedem Router nutzen. Kommst dann halt nicht in den Genuss der Vorzüge der Mesh-Funktion, aber das ist in den meisten Fällen "nur" eine Komfort-Funktion.

Hatte schon daran gedacht mir Devolo DLan 1200 zu kaufen und damit dann auch noch andere Geräte anzuschliessen

Warum willst Du mit dLAN anfangen, wenn Du eine Kabelverbindung nutzen kannst? Zumal in die Einrichtung des ganzen als recht unbefriedigend in Erinnerung habe…