WLAN Lags nur mit iOS Geräten

Hallo zusammen! Seit wenigen Tagen plagen mich heftige Hänger an meinem iPhone und meinem iPad, wenn ich damit zu Hause im WLAN surfe. Am besten merke ich es bei Youtube, wenn Videos ewig dauern, bis sie starten und zwischendrin immer wieder hängenbleiben. Und es liegt nicht an der Youtube-App. Gleiches habe ich auch, wenn ich mit Safari oder Chrome surfe. Oder bei Spielen. Auch wenn ich direkt neben dem Router stehe, bekomme ich Abbrüche gemeldet und die Spiele bleiben für einige Zeit hängen.

Gerade bei Youtube sieht man aber, dass es Aussetzer sind. Der Ladebalken steht einfach für wenige bis viele Sekunden. Und dann plötzlich, springt und rast er davon; wenn wieder dicke Leitung anliegt.

Das Signal hat volle Stärke und an meinen beiden PCs habe ich das Problem nicht. Und eigentlich kommt von meiner 120.000er Leitung ausreichend auf allen Geräten an, nur scheint es Aussetzer zu geben (die aber nichts mit der WLAN Konnektivität zu tun haben scheinen):

Bei allen Geräten kommen ca. 60.000 kbit/s im Download an, 7.000 im Upload und der Ping liegt durchgehend zwischen 12 und 15ms.

Das Problem trat auf, ohne, dass an meiner Konfiguration irgendetwas geändert wurde.

Ich funke auf 2.4GHz. Da ich gelernt habe, dass 5GHz besser ist (brauche kein allzu weit funkendes WLAN) rüste ich die Tage um, muss nur warten, bis die entsprechenden USB-Sticks für die PCs eintreffen). Aber trotzdem, es muss ja auch auf 2.4GHz funktionieren, da ich hier seit Jahren keine Probleme hatte.

Was ich bisher getan habe: vom Soft-Reset über die Geschichte mit Flugmodus, dann Netzwerkeinstellungen zurücksetzen und alles neu einrichten. Zudem habe ich auf dem iPhone von iOS 10.3 (welches aktuell noch auf dem iPad läuft) auf 11.1 upgedated. Was das Problem auch nicht behob. Dem Anschein nach besserte, was das Ganze aber noch mysteriöser machen würde.



Hat jemand noch eine Idee? Wirklich wichtig ist, dass ich nichts, aber auch gar nichts geändert habe. Weder an den iOS-Devices noch am Computer oder Router. Vielleicht löst sich das Problem unter 5GHz, aber trotzdem kann es doch nicht sein, dass von einem Tag auf den anderen die beiden iOS Geräte zu Hause für Youtube nahezu nicht mehr nutzbar sind.

Schöne Grüße