WLAN/ Internet hakt nach Umstellung auf Glasfaser mit neuem Router

Hallo zusammen,

ich bin bei 1 & 1 und habe bislang einen DSL 12000er Anschluss gehabt und eine FritzBox 7170 genutzt und hatte überall in der Wohnung Top Empfang und nie irgendwelche Aussetzer z. B. beim Streamen. Jetzt wurde der Anschluss auf Glasfaser VDSL 50000 umgestellt und 1 & 1 hat mir eine Fritz Box 7412 zugesandt da ich die alte Box mit dem neuen Internet ja nicht mehr nutzen kann. Seitdem hakt das Internet andauernd, streamingdienste wie amazon und netflix stoppen zwischendurch, laden wieder, werden pixelig zwischendurch, selbst spotify funktioniert nicht mehr flüssig. Ich habe bei der Hotline angerufen, die DSL-Leitung ist störungsfrei, wurde mir mitgeteilt, das würde dann leider am WLAN liegen. Ein Mitarbeiter der Hotline hat mit mir zusammen die Belegung der WLAN-Kanäle angeschaut. Die Einstellung steht auf "Funkkanal automatisch setzen" aber es ist wohl schon der beste Kanal ausgesucht. Dann war der Support auch schon am Ende. Ich würde gern wissen, welche Möglichkeiten ich jetzt noch habe. Kann ich im FritzBox Menü noch irgendwelche Einstellungen vornehmen? Macht es Sinn, einen WLAN Repeater zu kaufen obwohl Alexa und Fernseher (der Fernseher ist nicht am WLAN aber die Zusatzgeräte wie firetv, apple tv usw.) keine drei Meter voneinander entfernt stehen und es früher mit der anderen Fritz Box auch keine Verbindungsprobleme gab? Mit LAN-Kabel kann ich leider nicht arbeiten und es müsste doch möglich sein, einen ähnlich guten Zustand wie vorher herzustellen? Ist die Fritz Box 7412 so schlecht, sollte ich eine andere kaufen oder bei 1 & 1 nach einer besseren Box fragen?

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen Tipp bekommen könnte.