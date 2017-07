Windows 7 netzwerkprotokolle einfach nur veraltet?

ich bin nun seit einer ganzen weile ?berzeugter linux nutzer und mir ist aufgefallen das ich mit einer gedrosselten lte leitung von vodafone mit 7-11kb/s (alles sehr langsahm aber keine timeouts egal ob systemupdates oder downloads oder oder oder) im inet unterwegs bin unter windows7 mit nur mit 0-3kb/s selbst wen ich was google mus ich jedes mal die seite refreshen weil firefox aufh?rt zu laden und die seite wei? bleibt nach refresh dan das ergebniss (ich weis auch woher der unterschied kommt) linux (debian 8 jessie) vorkompriemirt out of the box 3 netzwerkprotokolle (tcpip, pap, fehlt mir jetzt nicht ein)!



nun zur frage:

gibt es programme die ich nachinstalieren kann die das beheben? (google hat mir nicht geholfen)

auser das er mir mietbare proxys die das ?bernehmen w?rden angebohten hat!



es will mir einfach nicht in dehn kopf das das teure OS eines miljarden konzerns so krasse defiziete hat!

