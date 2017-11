Vodafone Kabelanschluss: Multimedia-Dosenadapter nötig oder nicht?

Bei der Neueinrichtung eines Vodafone-Kabel-Internet-Anschlusses wird ein Adapter mitgeliefert, der aus der einfachen TV-/Radio-Anschlussdose eine TV-/Radio-/Data-Anschlussdose macht.

https://kabel.vodafone.de/static/media/KIP_Aufbauanleitung_Technicolor_Plakat_WEB.pdf

(rechts oben)

Dieser Adapter lässt sich mit der beiliegenden Schraube nicht festschrauben, weil das Gewinde der (Unterputz-)Dose in der Höhe ca. 3 mm gegenüber der Bohrung des Adapters versetzt ist. Und dummerweise passt der Adapter an die Dosen-Anschlüsse nur in der Art, dass die weiterführenden Leitungen oben an den Adapter anzuschließen wären. Da die Anschlüsse des Adapters nur ca. 2 mm auf den Kontakten der (Unterputz-)Dose sitzen, fällt das Ding ständig ab. Eine zuverlässige Anschlusslösung ist somit nicht möglich!

Frage 1:

Ist der Adapter überhaupt nötig, wenn außer dem Kabel-Modem nichts weiter an dieser Dose angeschlossen werden soll?

Frage 2:

Gibt es solche Adapter auch mit Lochbohrungen, die zur verbauten Dose kompatibel sind, so dass ein Anschrauben möglich wäre?

Frage 3:

Kann man den Adapter auch abseits der Dose verwenden und mittels Koaxial-Kabel an der Dose anschließen?

Frage 4:

Über welchen der beiden Anschlüsse (TV oder Radio) kommt eigentlich das Data-Signal, das mittels o.g. Adapter bereitgestellt (ausgeleitet) wird?

Gruß, mawe2