„Speedport W724V - WLAN To Go (Gastzugang / Gastnetzwerk)“

Ich habe einen Speedport W724V Router. Das WLAN TO GO (FON) ist aktiviert. Ich würde hierüber gerne meine Gäste surfen lassen. Anscheinend funktioniert das aber nur für Gäste, die sich mit Ihren eigenen Telekom-Daten einloggen.



Das ist ähnlich korrekt wie die Aussage, dass sich bis auf den Speedport Smart in den Speedport-Büchsen m.E. kein Gastnetz einrichten lässt. Kunden anderer Provider schauen ebenfalls in die Röhre.



Eine Option wäre jetzt, einen preiswerten WLAN-Router per LAN-Kabel und Uplink hinter den Speedport zu klemmen und an diesem das separate Gastnetz einzurichten.



Zweite Option wäre der anfangs zwar teuere Kauf eine Fritzbox oder eines anderen Routers, der einen Gastzugang bereitstellen kann. Dadurch spart man zumindest etwas Kabelei und Strom, da nur ein Gerät betrieben werden muss und sich bei Problemen auch die Fehlersuche vereinfacht, sollte beispielsweise im o.g. Szenario das Uplinken mal Probleme machen.