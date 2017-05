sehr lahmes Internet und WLAN - auch mit neuem Router (DSL)

Hallo,

mein Neffe hat seit 4 Tagen ein Netzwerkproblem. Das Internet wird nur noch sehr langsam aufgebaut. Egal ob WLAN oder LAN. Egal ob Verbindung mit PC (Win10), Notebook oder Handy.

Der Router wurde von der Telekom schon getauscht. Telekom sagt, Verbindung ist sehr gut.

Kommt aber am PC nix an. Fritzbox Diagnose und Einstellungen auch Login-Daten passen alle. LAN-Kabel wurde auch testweise getauscht, ebenso ein anderer Netzwerkport an der Fritzbox probiert. DSL Splitter mal stromlos gemacht usw.

Habe meine fritzbox (Kabel D) mit der meines Neffen (Telekom DSL) abgeglichen: passt auch alles.

Bin ratlos...