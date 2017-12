Hallo

Bei uns in der Schweiz hat bald jeder Haushalt einen Glasfaseranschluss. Jetzt scheint es aber gar keine reinen Modems zu geben, an welche man direkt mit Glasfaser reingeht, sondern es braucht eine Art Umwandler und dann wieder ein normales VDSL-Modem. Ist das tatsächlich so? Gibt es keine reinen Glasfasermodems, welche Ethernet-Ausgänge besitzen, um z. B. eine Firewall oder eigenen Router / Server zu nutzen?

Besten Dank

Thomas