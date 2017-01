„Keine Verbindung von Fritz!Box 7490 zu Windows 10“

zu 1.: Ich habe noch den Funk-Router, der offensichtlich noch funktioniert, also von der Schaltung nicht betroffen ist,den ich aber in den nächsten Tagen zurückschicken muß. Zum Mailen stecke ich das Netzwerkkabel zw. Laptop und FritzBox bzw. FunkRouter entsprechend um. Mittlerweile steht mir auch ein geliehener Speedport W724V Typ B zur Verfügung, über den das Surfen im Internet und der eMail-Verkehr einwandfrei funktionieren. Immerhin damit !

zu 3.: Gemäß Anleitung habe ich das kurze graue Kabelende mit dem grauen DSL-Adapter in die TAE-Buchse (mittlere Buchse mit drüber stehendem Buchstaben "F") gesteckt, während das vorher abgezweigte Kabelende mit schwarzem Stecker frei bleiben soll. das andere Kabelende steckt in der FritzBox in der dafür vorgesehenen Buchse "DSL/TEL". Genau genommen steckt das lange Kabelende nicht direkt in der FB, sondern als Zwischenschritt in einer Verteilerbuchse im Flur, von wo aus die Verbindung in die entsprechende Buchse im Zimmer weitergeleitet wird, mit einem Netzwerkkabel geht es von dort aus zur FB (und ja: ich habe zig Mal überprüft, ob diese zahlreichen Steckverbindungen tatsächlich richtig stecken !)

zu 4.: Der Schalttermin war vergangenen Donnerstag 19.01., dann ging irgendwann mein Telefon nicht mehr (das Telefon war ja vorher über die Festnetz-Dose verbunden) .

zu 2.: kommt in einer gesonderten Antwort... !