„Internet Durchsatz schwankt am Desktop-PC -> Smartphones nicht spürbar“

Ein Hallo und Guten Morgen in die Runde,

der PC meiner Mutter hat eine mir unerklärliches Internetproblem.

Erstmal zu den Fakten:

Telekom Magenta S

AVM FRITZ!Box 7430

Verbindung über Firtzbox-WLAN Stick (mit 2. WLAN-Stick eines anderen Herstellers Zyxtel ebenfalls getestet)

Destop-PC

Windows 7 64bit

So, der PC lief sehr langsam, die 500GB HDD hat zu tun gehabt was man am Geräuschpegel gehört hat. Das Internet lief langsam.

Malwarebytes hat garnichts gefunden, Avast nichts und JRT ebenfalls nichts.

Daraufhin habe ich den PC gestern komplett platt gemacht, formatiert für Windows eine SSD eingebaut und der PC läuft nun wieder tadellos, startet in 20 Sekunden, fährt in 6 Sekunden herunter.

Aber... das Internet läuft, allerdings immer noch mit Schwankungen.

Dies beobachten wir nun seit Jahren, sind sogar von Vodafone zur Telekom gewechselt.

Über den Telekom Speedtest und auch über "Zack" den AVM Speedtest ist es ersichtlich das der Ping bei meist 20-30ms liegt, der Download zwischen 1000 bis 10.000Kbit/s schwankt.

Ich habe

- alle Treiber aktualisiert, sowohl die Chiptreiber, Realtek Ethernet-Treiber, WLAN-Treiber (war der aktuellste von AVM selbst)

- TCP/IP v.6 deaktiviert in den Netzwerkeinstellungen

Zusammenfassend: Abbrechen tut das Internet nicht, nur mal "hängt" es dann geht es wieder schnur straks.

Die Fritzbox zeigt unter DSL-Informationen ab und an Fehler an, verliert aber nie die Synchronisation.

Gerät habe ich schon neu gestartet, die Performance der Störsicherheit auf die mittleren Balken zwischen max. Stabilität und max. Performance gezogen, ohne fühlbaren Unterschied.

Habt ihr eine Idee was ich mal noch probieren könnte? Heute Nachmittag wollte ich nochmal rüberfahren.

Wie gesagt, das System ist neu aufgesetzt alle Treiber aktualisiert, sowohl für die Software, als auch für Mainboard usw., mir fällt nichts mehr ein.