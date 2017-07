Handy als Hotspot fürs eigene Laptop - Fragen zur technischen Umsetzung (Router, NAT etc)

Guten Abend,

ich nutze zu hause wie vermutlich die meisten einen Router. Also der Router verbindet sich mit dem Internet und kein PC, der hier angesteckt ist, ist also direkt mit dem Internet verbunden (Stichwort NAT). Ich bin kein Experte, nur oberflächliches Wissen. Das heißt, ich kann mich entsinnen, dass vor der Zeit von Routern, also als man noch per MODEM oder ISDN Verbindung ins Internet ging, ohne Firewall oder geschlossene Ports bzw. abgeschaltete Dienste schnell mal einen Wurm auf dem Rechner hatte.

Um mir unterwegs das kurze Mailen und arbeiten zu erleichtern, möchte ich mit meinem Netbook unterwegs mein Blackberry (ja ich bin old School) als Hotspot für mich selber nutzen. Soweit so schön.

Nun ... ich nutze dann Windows 8.1 (bald 10) und weiß nicht, ob hier das gleiche gilt, also fungiert mein Blackberry Hotspot auch wie ein richtiger Router und leitet nur angeforderte Datenpakete weiter oder ist das tatsächlich eine direkte Verbindung meines Notebooks mit dem Internet, so wie wenn ich ein Modem nutzen würde?

Reicht die normale Windows 10 Firewall aus?