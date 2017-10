Fritzbox als repeater

Halllo,

ich hatte gestern meine alte Fritzbox 7270 V3 als Repeater zu meiner Fritzbox 7490 eingerichtet.

Da dies gestern nicht funktionierte, wollte ich heute nochmals die Einstellungen in der 7270 V3 überprüfen.

Nun komme ich trotz zig Versuche nicht mehr auf die Box.

Ich habe den PC mehrnmals neu gestartet, das Netzwerkkabel an den PC angeschlossen und das Ende in einen Netzwerk-Ausgang der Fritzbox 7270 V3 einschl. des Netzkabels für die Fritzbox in die Steckdose.

Firefox gestartet und fritz.box eingegeben... Meldung"Server nicht gefunden"...

Was kann das sein?

Eine andere Fritzbox genommen, Netzstecker in die Steckdose, Netzwerkkabel in PC und in den AUSGANG der Fritzbox, fritz.box in die Suchleiste von Firefox und ich war auf der Box.

Neuer Versuch mit der 7270 V3 wieder kam die fehlermeldung .."Netzwerkfehler"....

Jetzt kommts ganz dick...

Wenn ich mein Netzwerkkabel abstöbsel, welches mit der aktiven 7490 verbunden ist und ich die 7270 V3 in meinen PC verbinde kann ich im Internet serfen (Wlan an der Box ist aktiv) obwohl am PC WLAN DEAKTIVIERT ist.

Ich verstehe jetzt nur noch Bahnhof

LG