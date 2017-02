„Fritzbox 7490 konfigurieren, Drucker über WLan einbinden funktioniert nicht“

Hallo zusammen,

ich habe vor einiger Zeit von Netzwerkkabel auf WLan umgestellt, da mein verlegtes Kabel irgendwo beschädigt ist. Habe die Fritzbox 7490 und zwei Fritz!WLan Repeater 1750E. Angeschlossen habe ich die 2 PC`s einfach über die WPS-Taste, was auch geklappt hat. Jetzt wollte ich endlich mal den Router so konfigurieren, das die 2 Computer über das 5 GHz - Band laufen und den Drucker über die 2,4 GHz einbinden. Ich habe schon stundenlang den ganzen Router durchsucht, finde aber keine Möglichkeit, es so einzustellen. Nicht mal, worüber die PC`s nun eigentlich laufen, da ja immer beide Netze angezeigt werden. Auch der Drucker lässt sich nicht einbinden. Er wird zwar im Netzwerk mit WLan 2,4 GHz angezeigt, ist aber bei der weiteren Installation nicht erreichbar, obwohl IP- Und Mac-Adresse für das suchen des Druckers im Netzwerk richtig angezeigt werden. Geht das überhaupt so, wie ich mir das denke?

MfG

Cruser