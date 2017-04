Explorer zeigt Icons verzögert wenn Zweitrechner nicht eingeschaltet

Hallo,

ich weiß nicht genau wie ich mein kleines Problem erklären soll. Ich bin kein Netzwerkprofi. Mir ist es aber gelungen, meinen zweiten Rechner im Keller über ein Powerlan Netzwerk so einzubinden, das ich am Zweitrechner ins Internet komme und auch auf meinen Netzwerkdrucker zugreifen kann. Ach kann ich von beiden Rechnern auf freigegebene Ordner zugreifen. Eigentlich alles gut, aber.

Wenn der Rechner im Keller nicht eingeschalten ist, dauert es an meinem Hauptrechner eine gewisse Zeit bis sich in Exploreranwendungen die Icons vollständig darstellen. Es läuft oben ein Ladebalken. Das Ganze dauert ca. 3-5 Sekunden. Es hat den Anschein, als würde der zweite Rechner gesucht. Ist das so, und kann man das eventuell vermeiden ?

Mein Hauptrechner:

Windows 10 Home angeschlossen über LAN an Fritzbox

Mein Zweitrechner:

Windows 7 Prof.

angeschlossen über Powerlan an Fritzbox 7360

Vielen Dank schon mal für Eure Mühe.