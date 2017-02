„Drucker über Fritzbox nutzen“

Hallo zusammen,



ich habe folgendes Problem. Seit neuestem habe ich eine Fritzbox 7490. An dieser möchte ich gerne meinen Drucker (HP Laserjet 2410) per USB als Netzwerkdrucker anschließen.

Laut Support vom AVM muß ich dabei zuerst den USB-Fernanschluß aktivieren. Dazu muss ein Programm installiert werden. Und da beginnt mein Problem. Es öffnet sich zwar ein Fenster (bei Heimnetz-USB-Anschluß) aber das war es dann. Ich kann keinen Download anklicken.

Ich habe jetzt versucht, den Download (alle Programme geschlossen, Virenscannen deaktiviert!) mit drei verschiedenen Browsern zu bewerkstelligen. Ich habe mein Notebook (Windows 10) direkt an die Fritzbox angeschlossen und den Drucker auch direkt am USB-Anschluß der Fritzbox. Drucker ist an. Fritzbox zeigt den Drucker an. Trotzdem klappt es nicht.

Was mache ich falsch?

Etwas finde ich seltsam. Ich habe mich heute über meinen Arbeitsplatz-PC per "MyFritz" auf meine Fritzbox aufgewählt. Da habe ich den USB-Fernanschluß aufgerufen und siehe da...ich hätte den Download starten können. Hilft mir aber nichts, wenn ich das Programm auf meinem Arbeits-PC habe. Ich möchte noch anfügen, daß ich in der Arbeit einen ähnlichen Drucker (HP Laserjet 2420) und auch eine Fritzbox haben.



Haben jemand irgendeine Idee, wie ich den Drucker zum drucken bringe? Kann man denn den Fernanschluß nicht irgendwie anders downloaden?

AVM ist auch mit dem Latein am Ende. Die haben geschrieben ich soll mich mit dem Support meines Rechners in Verbindung setzen.



Tja, was tun?

Besten Dank schon mal im voraus!



Gruß Christian