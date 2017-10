analoges Telefon an DSL-Anschluss mit VoIP und FritzBox?

Hallo,

ich habe von Vodafone einen DSL Anschluss mit VoIP.

Ich habe daran eine FritzBox 7390 und 1 ISDN Telefon erfolgreich in Verwendung.



Jetzt möchte ich ein analoges Telefon anschließen scheitere aber.

Es ist ein Gigaset DX800A (kann analog, ISDN und VoIP) ...aber mit diesem Gigeset bekomme ich einfach kein Freizeichen zum Telefonieren.



Kann ich das Gigaset auch irgendwo am Splitter oder sonst wo anschließen um zu testen ob ich ein Freizeichen bekomme ...um dann erst in der FritzBox nach Einstellungen oder Fehlern suche?



Danke falls jemand helfen kann