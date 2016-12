„AVM 7270v3“

Hallo,

Danke, jetzt, nachdem ich es mehrmals versucht habe, ist die neue Firmware drauf.

Jedoch blinkt die DSL Leuchte weiterhin:

Wie ist das eigentlich, wenn ich die 7270v3 mit einem Netzwerkkabel anschließe, an welchem normalerweise der funktionierende PC angeschlossen ist. d.h. das Kabel dort löse und in die 7270v3 an enem der 4 Abgänge anschließe. Müsste dann die DSL Leuchte auch dauerhaft leuchten oder funktioniert das dauerhafte leuchten nur wenn die Box direkt an der Telefondose angeschlossen ist?

Bringt evtl das etwas?

https://www.youtube.com/watch?v=b8nxxdnLsHA

Danke



LG