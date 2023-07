netzparallele Powerstation gesucht

Vielleicht hat hier einer mit PV zu tun,

Da muss ich dich erst einmal enttäuschen. Ich beschäftige mich erst seit Kurzem mit dem Thema "Balkonkraftwerk" und werde mir demnächst auch eins anschaffen, wenn die Neuregelungen durch die jetzige Bundesregierung beschlossen werden.

Also ... sorry, wenn ich ganz naiv nachfrage. Meinst du ungefähr das, was dieser nette Österreicher hier vorstellt?

https://www.youtube.com/watch?v=m8vOsVgUsy4

Nicht ganz billig!

Und wenn meine Antwort völlig daneben ist ... einfach vergessen!

Gruß

PS:

Ich schiebe deinen Thread auf ein anderes Brett, das besser passt.