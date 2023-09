Effizientere E-Motoren wohl schon in 2 Jahren marktreif

Hier sind die Kommentare unter dem Video sehr interessant.

"Noch 2 Jahre bis zur Marktreife!"

Laut den Kommentaren wurde die Erfindung 2021 gemacht. Wir haben 2023.

Aufgrund der gewonnen Effizienz kommt der SUV mit nur 5 l Verbrauch im Stadtverkehr aus!

Das wäre natürlich schon eine Hausnummer, wenn das ein dicker fetter Brummer ist.

Aus meinen Erfahrungen mit meinem "neuen Vollbenziner" (der inzwischen auch schon fast vier Jahre alt ist), kann ich sagen, dass der größte Teil der Spritersparnis in der Stadt bei mir vermutlich ganz banal an der Start/Stopp Automatik zurück geht. (Mein FAhrprofil sorgt für eine satte volle Batterie.) Und natürlich am Rasenmähermotor, der es noch nicht einmal auf einen vollen Liter Hubraum und damitw enig zu bewegende Masse bringt.

Ich meine der angegebene Verbrauch wäre insgesamt um die 5l gewesen. (Stadtverkehr 6l und Rest irgendwo um die 5l).



Ein Kollege hat mir gerade erst kürzlich von seinem nur ein paar Wochen alten Cupra Hybrid erzählt, der bisher mit 3,5l ausgekommen ist (Pendeln zwischen DO und BO, also Nachbarstädte). Fand ich erstaunlich. Zumal er berichtete, dass er "Laternenparker" geworden ist: die Stadtwerke haben in Dortmund schon viele Laternen zu Ladesäulen umgerüstet.