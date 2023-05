E-Bikes teilweise umweltbelastender als SUVs?

es geht hier um den E-Bikes - SUV - Vergleich und hier soll der SUV umweltfreundlicher, als das E-Bike mit festverbautem Akku sein.

So ist halt die verlogene Autolobby. So richtig absurd finde ich den Akkuvorwurf bei E-Bike, ganz so, als wäre der hoch giftige Bleiakku eines PKW nicht vorhanden oder bestünde nur aus Wasser und Petersilie. Und was ist mit der ganzen anderen Elektrik in einem SUV/PKW? Warum wiegt so ein Ding über 1000kg und ein E-Bike vielleicht 30? Aber klar, der SUV ist umweltfreundlicher, wenn 3+3=4 ist. ;-)

Einen interessanten Bericht zum E-Bike-Trend gibt es hier:

https://taz.de/SUV-E-Bikes/!5910549/

Der Trend hat einen Grund und der liegt vor allem an den neuen Leasingmodellen.

Eine Verkehrswende erreicht man aber nicht, indem man nur mehr Fahrräder verkauft, sondern indem man für Fahrräder endlich vernünftige Straßen baut und aufhört, Fahrräder auf teils lebensgefährliche umfunktionierte Fußwege zu schicken.