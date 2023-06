Bei Heise gibt es heute einen Bericht zu Balkonkraftwerken: https://www.techstage.de/ratgeber/guenstig-zum-balkonkraftwerk-wechselrichter-mit-600-watt-oder-800-watt-kaufen/wsx0kd8?wt_mc=rss.red.ho.ho.rdf.beitrag.beitrag

Was ich allerdings bei solchen Berichten immer "merkwürdig" finde, das ist die Empfehlung, bei hohem Stromverbrauch erst einmal die alten Großgeräte" auszutauschen" - also neue Geräte zu kaufen! Was für ein Blödsinn! Da soll man dann im "Idealfall" neue Geräte für mehrere Hundert oder Tausend Euro kaufen, obwohl die alten Geräte noch anstandslos ihren Dienst tun. Man sollte sich doch dann bitteschön mal überlegen, was günstiger ist: Über ein paar Jahr etwas mehr für den Strom bezahlen - oder aber gleich die Keule rausholen und sich neue Geräte kaufen, die dann zwar etwas weniger Strom verbrauchen, aber wie lange dauert es, bis man dann durch diese geringfügig reduzierten Kosten einen Vorteil erwirtschaftet hat....?