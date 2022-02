Werstoffe-Entsorgung

Wieder einmal ein tolles Erlebnis mit der Entsorgung meiner Wertstoffe.

Ich hatte ca. 200 CDs, quer Beet, ausgemustert. Die Plastikhüllen demontiert und die Papiereinleger entfernt, Plastik getrennt in klar und farbig.

Einen Wäschekorb mit Hüllen, einen Einkaufskorb mit bunt und CDs. Dazu diverse Elektrokleingeräte.

Fahre also mit dieser Fracht zu einem unserer städtischen Bringhöfe.

An der Einfahrt erst einmal komplette Impf- und Passkontrolle. Der ganze Bringhof leer, bis auf 3 Mitarbeiter*innen.

Öffne den Kofferraum und zeige auf meine Mitbringsel...

Junge Frau (nur an der Stimme zu erkennen) total vermummt, erklärt wichtig: Die Elektrokleingeräte kommen in die Gitterbox und das Plastikgerümpel kommt in den Sperrmüll. Sperrmüll???

Der Kitt in meiner Brille lockerte sich schon etwas, wieso Sperrmüll, war meine Frage. Das Plastikgerümpel ist sauber getrennt und fast sofort wiederverwendbar, das sind Wertstoffe!

Nette Vermummte: Wenn ich sage Sperrmüll, dann Sperrmüll, wir dürfen kein Plastik mehr sammeln.

Also kippte ich, mein mühsam zerlegtes Plastikgerümpel, nicht ohne Fluchen, in den großen Presskontainer.

Meine nächste Frage: Was mache ich zukünftig mit solchem Plastikgerümpel, Antwort in den Restmüll entsorgen.

Diese Nachhaltigkeitslehrstunde hat mich auch noch 1,60€ an Spritt gekostet.

Gruß an alle nachhaltigkeits Apostel.

h1