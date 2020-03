Normalerweise brennen einfach nur der/ die Heizstäbe durch. Der Austausch und die Reparatur ist für jemanden mit etwas handwerklichem Geschick kein Problem. Hab ich bei meinen Waschmaschienen Siemens und Bauknecht und E-Herden (AEG) in den letzten Jahren mehrfach gemacht.

Erstazteil kostet zwischen 40 und ~80€ z.B. so etwas. Gib einfach die genaue Modellbezeichnung in Google in Verbindung mit Heizelement ein. Dann solltest Du etwas passendes finden.

Mit Kundendienst wird es wohl noch gute 200€ mehr werden. Da würde ich einfach mal beim nächsten Servie anrufen.