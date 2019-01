Moderne Waschmaschinen: Was sie können und wie man die richtige findet

(Foto: Pixabay)

Die moderne Waschmaschine gehört mit in jeden klassischen Haushalt und ist aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Kaum jemand kann sich heute noch das Waschen mit Waschwanne und Waschbrett vorstellen.

Die Entwicklung der Waschmaschine hat nicht ausschließlich die Hausarbeit erleichtert, sondern das Leben effizient gestaltet. Moderne Waschmaschinen zeichnen sich heute durch unterschiedlichste Aspekte aus.

Sie sind nicht nur energiesparend und wassersparend, sondern lassen sich individuell auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Somit bekommt jeder Haushalt seine ganz private und moderne Waschmaschine. Um selber die beste Waschmaschine finden zu können ist der https://www.waschmaschinen-test.eu/ genau der richtige Ratgeber.

Welche Eigenschaften haben moderne Waschmaschinen?

Wer darüber nachdenkt eine neue Waschmaschine kaufen zu wollen, sollte natürlich wissen, welche Eigenschaften moderne Waschmaschinen heute auszeichnet. Im Gegensatz zu den älteren Modellen haben moderne Waschmaschinen selbstverständlich eine hervorragende Energieeffizienzklasse. Beim Kauf ist also auf den Energieverbrauch besonders zu achten. Eine moderne Waschmaschine pegelt sich in den Bereichen A oder A+ ein. Gelegentlich lassen sich Modelle finden, die mit der Energieeffizienzklasse A+++ ausgestattet sind.

Zusätzlich kann eine gut funktionierende Waschmaschine heute mit einer ausgezeichneten Waschleistung überzeugen. Hinzu kommen die optimierte Schleuderleistung und selbstverständlich der Wassersparmodus.

Mit zu den weiteren Eigenschaften einer modernen Waschmaschine gehören:

Unterschiedliche Schonprogramme für verschiedene Wäschearten

Regulierbare Schleuderanzahl

ECO Programme

Schnell Waschprogramme

Große Fassungsvolumen

Individuell einzustellen Waschtemperaturen

Verschiedenste Sicherheitsaspekte die bei Rohrbruch greifen

Welche Funktionen und Programme sind an einer Waschmaschine wichtig?

Die neuesten Waschmaschinen können mit einer umfassenden Programmauswahl und einer individuellen Funktionsauswahl überzeugen. Gerade für Familien sind diese Funktionen besonders wichtig. Doch welche Funktionen sind an einer modernen Waschmaschine empfehlenswert? In erster Linie sollte eine gute Waschmaschine natürlich verschiedene Programme besitzen. Diese sind je nach Textiltyp zu unterscheiden. Besonders wichtig wären hier Koch-, Bunt- und Feinwäsche ebenso wie Wollwäsche und pflegeleichte Bekleidungen. Außerdem sollten Verbraucher unbedingt darauf achten, dass die Temperaturen individuell einzustellen sind und die Maschine einen Wasserstopp besitzt.

Hinweis: Die Funktion Wasserstopp ermöglicht es Wasserschäden in und an der Waschmaschine zu verhindern, wenn ein Rohrbruch oder eine Fehlfunktion an der Maschine vorliegt. Dafür sorgen integrierte Sensoren, die im Falle eines Wasseraustritts die Wasserzufuhr stoppen.

Natürlich sollte eine moderne und optimiert Waschmaschine heutzutage ein Kurzprogramm und eine Eco- bzw. Pausetaste besitzen.

Wie findet man die geeignete Waschmaschine für den eigenen Haushalt?

Steht der Kauf einer neuen Maschine an, sind verschiedene Aspekte beim Kauf zu berücksichtigen. Hierbei zählt natürlich nicht nur der Preis der Waschmaschine, sondern auch die Funktionsvielfalt und die Ausstattung. Deswegen sollte beim Kauf der neuen Waschmaschine darüber nachgedacht werden, welches Fassungsvolumen das Gerät besitzen soll. Für Familien ab 3 Personen eignen sich ganz besonders Waschmaschinen mit einem Fassungsvolumen ab 7 kg

Aber auch in Singlehaushalten kann eine Waschmaschine mit derartigen Fassungsvolumen sehr sinnvoll sein. Denn durch dieses Trommelvolumen lassen sich auch größere Mengen Kleidung reinigen. Bei der nächsten Überlegung sollten Familien oder auch Singles darüber nachdenken wie viel Platz für die eigene Waschmaschine besteht. Denn anhand des Platzbedarfs lässt sich definieren, ob ein Frontlader oder einen Toplader erworben werden kann.

Natürlich sollte die eigene Waschmaschine den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Sie sollten sich also überlegen, ob Sie verschiedenste Waschfunktionen benötigen. Einige moderne Maschinen besitzen eine Anti-Allergie Funktion, die gerade bei Allergikern sehr gut geeignet ist. Schnellprogramme und natürlich besondere Wäscheprogramme (Wolle, Seide usw.) sind mittlerweile Standard an modernen Geräten.

Wie lang halten moderner Waschmaschinen?

Die Lebensdauer moderner Waschmaschinen ist recht umfassend. Wird die Waschmaschine in regelmäßigen Abständen gereinigt und immer ordnungsgemäß genutzt, können moderne Geräte bis zu zehn Jahre und meistens sogar länger halten.