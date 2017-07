Waschmaschine Fehler F06

Hi,

in letzter Zeit hakt es bei meiner Whirpool Waschmaschine AA+ 10 Jahre alt.

Immer ?fter kommt w?hrend des Starts in den ersten 15 min extremes Beschleunigen der Trommel von Null auf Hundert. Bleibt dann stehen mit Fehlermeldung F06.



Kann man ?ber den Austausch der Steuerplatine was retten oder die Kohlen an der Trommel austauschen?

Was mich irritiert ist die extreme Drehzahl am Anfang.

L??t sich das beheben.

Schon mal Danke f?r die Tipps









