„Begegnung mit der Vergangenheit im Möbelmarkt“

Ausstellung im Mömax Möbelmarkt Eching. (Foto: mn)

Vor ein paar Tagen war ich im Mömax-Möbelmarkt in Eching und habe dabei eine sehr überraschende Entdeckung gemacht. In einer Ausstellungsecke die ein Jugendzimmer zeigte, stand ein Rotgelbes-Dingsbums rum. Und zwar ein original Nickles PC-Tuning Report 2000 Taschenbuch.

Nach 17 Jahren hat es dieses Taschenbuch also als Dekorationsmittel in eine Möbelausstellung geschafft - wenn das mal nicht nachhaltige Nutzung ist! Eigentlich kenne ich von solchen Ausstellungen nur "Fake-Bücher", also bedruckte Pappkartons die wie Bücher aussehen.

Der Laptop im Bild ist nur ein Plastikmodell, das Buch aber ist echt. (Foto: mn)

Natürlich habe ich heute noch Exemplare aller meiner Bücher archiviert, aber die sind nicht großartig in der Wohnung ausgestellt, befinden sich eher im Keller und Speicher, ich komme nur selten damit in Berührung. Den 2000er im Mömax habe ich mir natürlich gegriffen und angeguckt. Das war schon ein ganz schön fetter Brocken, knallvoll mit Reports, Tipps und Informationen. Es war jedes Jahr eine Höllenarbeit das jährliche Taschenbuch auf den aktuellen Stand zu bringen.

Insgesamt habe ich rund 35 Taschebücher und großformatige PC-Bücher veröffentlicht. Ein (mir unbekannter) Fan hat in einem Wikipedia-Beitrag über mich eine recht gute Auflistung zusammengestellt. Da fehlen generell nur die beiden ersten Taschenbücher (PC Tuning Report 1996 und 1997) sowie mehrere eher kleine Büchlein, die ich früher nebenbei gemacht habe. Hinzu kommen noch diverse in andere Sprache übersetzte Bücher.

Von jedem Buch gibt es natürlich handsignierte Exemplare, wobei die aber eher rar sind und außerdem haben die älteren signierten Bücher eine Haken: meine Unterschrift war damals ein fast unlesbares "Gekricksel", da ich es verlernt habe mit der Hand zu schreiben (und es sowieso nie gut konnte).

Irgendwann häuften sich die Probleme bei der Akzeptanz meiner Kreditkarte - die Unterschrift war einfach zu schlecht. Ich habe mit damals deshalb eine neue Unterschrift angewöhnt, nicht mehr "zusammenhängende Schreibschrift" sondern eher "Einzelbuchstaben-Stil". Diese erkennbare Variante meiner Unterschrift gibt es nur in wenigen meiner späteren signierten Bücher.

Das gewiss einzigartigste jemals von mir signierte Buch steht jetzt im Mömax in Eching. Mal gucken, was mit diesem Buch passiert, ob es noch mal irgendwo anders auftaucht.