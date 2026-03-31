langes MP3 File splitten

Hallo allerseits

Ich habe neulich zwei MP3 Files runtergeladen (Podiumsdiskussionen). Eines dauert 3,5 Std., das andere sogar über 4 Std.

Weil ich diese Files nicht in einem Zug anhören möchte, wäre es gut, diese aufsplitten, bzw. in einzelne Kapitel aufteilen zu können, zu denen man wie bei einer CD springen kann.

Mein altes Video deluxe von Magix ist mit solchen Längen überfordert und bricht mit einer Fehlermeldung ab. Files mit bis zu 2 Std. verarbeitet es aber einwandfrei.

Klar, ich könnte jeweils durch dauerhaftes Drücken der entsprechenden Taste meines MP3-Players zur gewünschten Stelle vorspulen, was mir allerdings zu mühsam ist.

Weiss jemand Rat?