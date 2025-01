Richtig:

Was ist HDMI mit ARC? HDMI ARC wurde entwickelt, um die Anzahl der Kabel zwischen deinem Fernseher und einem externen Heimkinosystem oder einer Soundbar zu reduzieren. Das Audiosignal kann in beide Richtungen zu und von den Lautsprechern geleitet werden, was die Klangqualität und die Latenz des Signals verbessert.