Videos in 4K bearbeiten und ausgeben

Habe schon so einige Videos aufgenommen oder aufgezeichnet und runtergeladen, alle immer in FHD, also 1920x1080 Pixel.

Nun versuche ich mich schon seit einiger Zeit an UHD, also 3840x2160 Pixel (~4K), auch das hat immer gut funktioniert, obwohl die Dateigrößen teilweise recht groß waren und der Mixdown länger dauerte als die Videolaufzeit.

Nun habe ich den Codec gewechselt, von H264 auf H265 (HEVC) und auch die Einstellungen meiner Software entsprechend geändert/angepasst.

Die Überraschung, die Dateien sind geschrumpft (ohne merkliche Verschlechterung) und die Mixdown Zeit hat sich um ein Drittel verkürzt.

Aktuelles Video, Laufzeit 11/2 Stunden.

Aufnahme Material: UHD-3840x2160Pixel.

Encoder: HEVC-H265

Ausgabe: MP4, UHD 25Fps

Mixdown Zeit: 50 Minuten

Dateigröße 3,85GB (beste Qualität)

Mit dem H264 Codec sah das so aus:

Mixdown 11/4 bis 13/4 Stunden.

Dateigröße 5,2 GB (gute Qualität, beste Qualität 7,6GB)

Und das alles mit einer iGPU, also ohne dezidierte Graka !

CPU Ryzen 7 pro 4750G, RAM 16GB...

Übrigens, der Unterschied zwischen UHD und 4K ist mir bekannt...

Gruß

h1