Tip für Aufnahmefreaks...

Ich nehme seit längerer Zeit die Till-Brönner-Show vom Klassik-Radio auf. In guter, alter Manier analog über die Soundkarte vom DAB-Radio auf einen Lappi mittels No23-Recorder, weil der ja eine Zeitdauer-Option bietet. Jetzt brauchte ich eine alte Native, weil ich vor Beginn zum CT musste. Audacity kann komplett zeitgesteuert aufnehmen, was über die Soundkarte reinkommt. Unter dem Reiter Transport kann man die Parameter einstellen, und was soll ich sagen.... et löpt. Wird als .wav mittels Export abgespeichelt. Anhörenswert ist das sowieso, der Mann ist genial. Einfach mal reinhören.

