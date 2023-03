BluRay komprimieren

Hallo,

wie kann ich BluRay Filme verkleinern mit möglichst wenigen Verlusten.Auch der DTS Hd Ton soll erhalten bleiben.Leider habe ich zu wenig Ahnung von der Materie in welches Format komprimiert werden muß.Oder welche Einstellungen in den einzelnen Programmen vorgenommen werden müssen um den originalen Ton zu erhalten.Als Programme habe ich Handrake zu umfangreich und verwirrend,Avidemux mit diesem Programm schneide ich meine Videos vom PVR Reciver als drittes Programm habe ich noch Vid Coder aber der scheint nur in MP4 zu konvertieren und die Einstellungen für den Ton sind auch ziemlich verwirrend.

Es befindet sich nur der Hauptfilm und 1 Tonvormat in der Datei.Habe damals alle Bluray´s mit dem Ts muxer in eine Ts Datei umgewandelt.25-30Gb pro film sind einfach zu viel.

Grüße Stefan