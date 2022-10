Bin neulich auf der ARD-Mediathek bei der Tagesschau auf die Aufnahme-Qualit#t 'Full HD' gestoßen.

Ist das jetzt vielleicht wirklich eine Aufnahme in FullHD - die Auflösung stimmt (1920x1080) und es is ja Content von ARD selbst, also wäre das natürlich schon gut möglich: fast jedes Handy kann ja inzwischen mit 1080p aufnehmen - , also höher als die Qualität der Ausstrahlung (sieht dafür aber etwas verwaschen aus), oder von 720p nur hochskaliert (aber wozu?) ?

Weiß jemand mehr?

Gruß, Mdl