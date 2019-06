Hallo allerseits

Seit einigen Tagen kann ich mich nicht mehr in den Server einloggen, welcher YouTube Filme konvertieren kann (z.B. in MP4, MP3, WMV usw. Weil das unmöglich ist, ist mir der genaue Name dieser URL natürlich nicht genau bekannt.

Geht das Euch auch so oder habe nur ich dieses Problem. Allenfalls gute Alternativen?

Danke für Eure Antworten.